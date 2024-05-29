В парламент Беларуси внесен законопроект об очередной амнистии

В постоянных комиссиях Палаты представителей идет работа над 24 законопроектами. Половину из них решено включить в повестку дня сессии для рассмотрения.

Один из главных - "Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков". Этот документ является, с одной стороны, инструментом развития демократии и сохранения единства в обществе, с другой, - актом проявления гуманизма к осужденным. Также в повестку дня предлагается включить законопроекты, которые касаются драгоценных металлов и пенсионного обеспечения военных.