В первом чтении депутаты приняли законопроект о Всебелорусском народном собрании

20 декабря на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва депутаты в первом чтении приняли законопроект "О Всебелорусском народном собрании", сообщает БелТА.

Проект закона, внесенный в Палату представителей депутатом Светланой Любецкой, разработан во исполнение пункта 4 плана подготовки законодательных актов на 2022 год, утвержденного указом Президента от 23 декабря 2021 года № 508.

Законопроект содержит положения, направленные на комплексное определение порядка формирования Всебелорусского народного собрания и реализации им своих полномочий, принципов и организационных основ его деятельности, механизмов рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции ВНС. Законопроектом также предлагается закрепить правовой статус делегата ВНС, его права и обязанности, основания прекращения его полномочий, в том числе досрочного.

При этом законопроект учитывает концептуальные подходы к формированию и деятельности ВНС, его структуре, компетенции, полномочиям его органов, установленные Конституцией Республики Беларусь. В целях соблюдения принципа системности и комплексности правового регулирования общественных отношений, связанных с деятельностью ВНС, законопроектом предусматривается корректировка ряда действующих законов.