В пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России примут участие руководители министерств и ведомств

В пленарном заседании Форума регионов примут участие руководители министерств и ведомств, предприятий и организаций, представители деловых кругов двух государств. Участники с белорусской стороны с самого утра работают в "Президент-Отеле". За дни форума уже подписан ряд коммерческих контрактов. Накануне договоренности заключили в сфере нефтехимии и промышленности. Также страны договорились о создании белорусско-российского делового совета. Планируется, что войдут в него ведущие предприятия различных сфер экономики.