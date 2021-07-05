В Полоцке на выездном заседании президиума Совета Республики обсудили вопросы оздоровления нации

В нашей стране 18 тысяч сирот, из них в большей степени это социальные сироты, а социальное сиротство - это в большей степени пьянство родителей. Пьяный человек, человек под воздействием наркотиков может совершить все, что угодно. И преступление против своих родных и близких, преступление против своего государства и своего народа. Они более управляемы. Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси