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В Полоцке на выездном заседании президиума Совета Республики обсудили вопросы оздоровления нации

Вопросы оздоровления нации обсудили в Полоцке на выездном заседании президиума Совета Республики. В решении проблем пьянства среди населения необходимо повысить роль трудовых коллективов и профсоюзных организаций. Такую точку зрения высказала председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Сегодня парламентарии работали в расширенном составе - к диалогу пригласили духовенство, руководителей министерств: здравоохранения, образования, МВД. Победить такое социальное зло, как алкоголизм, можно только сообща - такая мысль звучала в докладах всех спикеров. Заседание проходило в культурно-просветительском центре полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. Полоцкая епархия имеет опыт духовной реабилитации людей, которые страдают зависимостями. На заседании отметили, что именно асоциальный образ жизни родителей зачастую становится причиной изъятия детей из семьи. Только в этом году 5 тысяч детей признаны находящимися в социально опасном положении, более 600 органы опеки забрали из семьей. В состоянии алкогольного опьянения совершается подавляющее большинство преступлений в быту.

В нашей стране 18 тысяч сирот, из них в большей степени это социальные сироты, а социальное сиротство - это в большей степени пьянство родителей. Пьяный человек, человек под воздействием наркотиков может совершить все, что угодно. И преступление против своих родных и близких, преступление против своего государства и своего народа. Они более управляемы.Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси
Когда один человек подвержен недугу пьянства, алкоголизма, вокруг него около 10 человек страдают, причиняется им боль. По сути дела, это сказывается на состоянии всего общества. Как альтернатива - спорт и культура здорового образа жизни. Члены президиума Совета Республики побывали на легендарной ледовой арене Новополоцка. В 2019 году здесь открыли еще одну тренировочную крытую ледовую площадку. Кроме хоккеистов клуба "Химик", здесь оттачивают мастерство воспитанники СДЮШОР. С открытием новой площадки в школе появилось отделение шорт-трека. Также парламентарии посетили музей истории и культуры самого молодого города Беларуси.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси


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