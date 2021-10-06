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В правительстве обсудили развитие транспортной сферы Беларуси и России

Развитие транспортной сферы Беларуси и России сегодня обсудили в правительстве на встрече с делегаций российского Министерства транспорта. Бесперебойное сообщение - один из важных элементов союзных программ. От стабильной работы авиа-, железнодорожных и автоперевозок зависит своевременная доставка и пассажиров, и грузов. Поэтому поддержание контактов по этим вопросам на контроле, отметил белорусский премьер. Сейчас железные дороги двух стран поэтапно возобновляют доковидные маршруты, растут и грузоперевозки. Беларусь - экспортер продукции, и для нас важна устойчивая логистика.

С начала года через железную дорогу Беларуси и России перевезено уже 27 миллионов тонн грузов. Это плюс 4 процента к аналогичному периоду прошлого года. Положительная динамика - в том числе в рамках подписанного соглашения по перевалке белорусских нефтепродуктов через порты Ленинградской области.

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