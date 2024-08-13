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В правительстве представили нового вице-премьера

В Совмине 13 августа представили нового заместителя премьер-министра. Напомним, на эту должность назначен Виктор Каранкевич - экс-министр энергетики.

Он прошел путь от рядового экономиста до руководителя ведомства, которое возглавлял около 6 лет. В правительстве Виктор Каранкевич будет курировать вопросы промышленности. Среди первостепенных задач новый вице-премьер называет импортозамещение, инвестпроекты и качество. Белорусская продукция должна быть востребованной и на внутреннем рынке, и за пределами страны.

Новая должность означает проявление огромного доверия. Это также и большая ответственность. Поэтому уже с утра я нахожусь здесь, на рабочем месте, для того, чтобы уже оперативно входить в курс всех вопросов, связанных с деятельностью курируемых отраслей. Основная задача - это дальнейшая реализация инвестиционных проектов, модернизация основных производственных фондов и вопрос импортозамещения. В промышленности как раз реализация инвестиционных проектов направлена на расширение импортозамещения. Кроме этого, стоит задача по внедрению современного оборудования, повышению эффективности работы предприятий.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси

Виктор Каранкевич пришел на место Петра Пархомчика, который, согласно решению Президента, направлен в Брестскую область председателем облисполкома. Роман Головченко поблагодарил его за работу. Пархомчик в должности вице-премьера проработал два непростых года. Пришлось справляться с санкционным давлением, полностью перестраивать работу предприятий и целых отраслей экономики, активизировать работу с нашими стратегическими партнерами. По словам премьер-министра, его уже экс-заместитель проявил себя достойно и предположил, что это не осталось незамеченным и Президентом страны.

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