В правительстве представили нового вице-премьера

Новая должность означает проявление огромного доверия. Это также и большая ответственность. Поэтому уже с утра я нахожусь здесь, на рабочем месте, для того, чтобы уже оперативно входить в курс всех вопросов, связанных с деятельностью курируемых отраслей. Основная задача - это дальнейшая реализация инвестиционных проектов, модернизация основных производственных фондов и вопрос импортозамещения. В промышленности как раз реализация инвестиционных проектов направлена на расширение импортозамещения. Кроме этого, стоит задача по внедрению современного оборудования, повышению эффективности работы предприятий.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси