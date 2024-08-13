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В правительстве представили нового вице-премьера
В Совмине 13 августа представили нового заместителя премьер-министра. Напомним, на эту должность назначен Виктор Каранкевич - экс-министр энергетики.
Он прошел путь от рядового экономиста до руководителя ведомства, которое возглавлял около 6 лет. В правительстве Виктор Каранкевич будет курировать вопросы промышленности. Среди первостепенных задач новый вице-премьер называет импортозамещение, инвестпроекты и качество. Белорусская продукция должна быть востребованной и на внутреннем рынке, и за пределами страны.
Новая должность означает проявление огромного доверия. Это также и большая ответственность. Поэтому уже с утра я нахожусь здесь, на рабочем месте, для того, чтобы уже оперативно входить в курс всех вопросов, связанных с деятельностью курируемых отраслей. Основная задача - это дальнейшая реализация инвестиционных проектов, модернизация основных производственных фондов и вопрос импортозамещения. В промышленности как раз реализация инвестиционных проектов направлена на расширение импортозамещения. Кроме этого, стоит задача по внедрению современного оборудования, повышению эффективности работы предприятий.
Виктор Каранкевич пришел на место Петра Пархомчика, который, согласно решению Президента, направлен в Брестскую область председателем облисполкома. Роман Головченко поблагодарил его за работу. Пархомчик в должности вице-премьера проработал два непростых года. Пришлось справляться с санкционным давлением, полностью перестраивать работу предприятий и целых отраслей экономики, активизировать работу с нашими стратегическими партнерами. По словам премьер-министра, его уже экс-заместитель проявил себя достойно и предположил, что это не осталось незамеченным и Президентом страны.
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