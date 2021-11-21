В рамках личных договоренностей Лукашенко и Меркель 400 человек смогли отправиться на родину

На пике кризисной ситуации с мигрантами дважды созвонились лидеры Беларуси и Германии. И сразу - ощутимый результат контакта! В рамках личных договоренностей Президента Беларуси Александра Лукашенко и канцлера Германии Ангелы Меркель четыре сотни человек смогли отправиться на родину. Остальные категорически не хотят улетать.

Вот почему так важен диалог, к которому белорусская сторона открыта всегда! Беларусь выполняет свои обязательства, в отличие от другой стороны. О чем договорились лидеры, рассказали в пресс-службе главы государства.