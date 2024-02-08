В резиденции Президента Узбекистана проходят официальные переговоры Лукашенко и Мирзиёева

Официальные переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым проходят 8 февраля в Ташкенте, сообщает БЕЛТА.

Местом для переговоров двух лидеров выбран загородный комплекс "Куксарой" - действующая государственная резиденция Президента Узбекистана. Ее назвали в честь Куксарая - не сохранившегося до настоящего времени дворца Тамерлана в столице своей империи Самарканде.

Переговоры, согласно протокольной практике, открыли церемониальные мероприятия с участием роты почетного караула. После официальной встречи Президента Беларуси и исполнения государственных гимнов главы государств приветствовали свои делегации и направились во дворец на церемонию фотографирования. По традиции переговоры президентов сперва проходят в формате "один на один", затем к ним присоединятся члены делегаций.

В центре внимания глав государств - вопросы углубления межгосударственных отношений, интенсификация торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое внимание стороны уделят развитию кооперационных связей в различных отраслях промышленности, сотрудничеству в сельском хозяйстве, науке, образовании и туризме.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев также обсудят региональную и мировую повестку дня, взаимодействие двух стран в интеграционных структурах и на международной арене.

В преддверии визита белорусского Президента в Ташкенте прошел второй Форум регионов Беларуси и Узбекистана. На нем стороны заключили более 20 контрактов и соглашений на общую сумму 80 млн долларов.

Президент Беларуси посещал Узбекистан с официальными визитами в 1994 и 2018 годах, с рабочими - в 2016-м (дважды) и 2022-м. В 2014 и 2019 годах состоялись официальные визиты Президента Узбекистана в Беларусь.

За 2018-2022 годы товарооборот между странами увеличился в 3,2 раза. В 2023 году объем взаимной торговли вырос еще на 12 % и превысил 565 млн долларов.