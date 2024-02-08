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В резиденции Президента Узбекистана проходят официальные переговоры Лукашенко и Мирзиёева
Официальные переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым проходят 8 февраля в Ташкенте, сообщает БЕЛТА.
Местом для переговоров двух лидеров выбран загородный комплекс "Куксарой" - действующая государственная резиденция Президента Узбекистана. Ее назвали в честь Куксарая - не сохранившегося до настоящего времени дворца Тамерлана в столице своей империи Самарканде.
Переговоры, согласно протокольной практике, открыли церемониальные мероприятия с участием роты почетного караула. После официальной встречи Президента Беларуси и исполнения государственных гимнов главы государств приветствовали свои делегации и направились во дворец на церемонию фотографирования. По традиции переговоры президентов сперва проходят в формате "один на один", затем к ним присоединятся члены делегаций.
В центре внимания глав государств - вопросы углубления межгосударственных отношений, интенсификация торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое внимание стороны уделят развитию кооперационных связей в различных отраслях промышленности, сотрудничеству в сельском хозяйстве, науке, образовании и туризме.
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев также обсудят региональную и мировую повестку дня, взаимодействие двух стран в интеграционных структурах и на международной арене.
В преддверии визита белорусского Президента в Ташкенте прошел второй Форум регионов Беларуси и Узбекистана. На нем стороны заключили более 20 контрактов и соглашений на общую сумму 80 млн долларов.
Президент Беларуси посещал Узбекистан с официальными визитами в 1994 и 2018 годах, с рабочими - в 2016-м (дважды) и 2022-м. В 2014 и 2019 годах состоялись официальные визиты Президента Узбекистана в Беларусь.
За 2018-2022 годы товарооборот между странами увеличился в 3,2 раза. В 2023 году объем взаимной торговли вырос еще на 12 % и превысил 565 млн долларов.
Фото: БЕЛТА
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