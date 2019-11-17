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В России избирательные участки открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде

Голосуют сегодня белорусы и за рубежом. В России избирательные участки открыты сразу в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

На участке в российской столице работает наш корреспондент Дарья Белоусова-Петровская. Избирательный участок № 736 находится в деловом и культурном центре посольства Беларуси в Москве. Поэтому здесь все организовано по-деловому - установлены кабинки и урны для голосования, работает избирательная комиссия - и культурно - играет белорусская музыка, работает ярмарка отечественных товаров. Ведь для многих наших соотечественников это место - частичка нашей Родины на территории России.

Сегодня, в основной день голосования, первым свой выбор сделал глава дипмиссии. Посол Беларуси пришел на избирательный участок прямо к открытию, в 8 утра. Как объяснил дипломат, сегодня для посольства очень ответственный и напряженный день, поэтому решил проголосовать так рано.


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Голосование в посольстве проходит по двум спискам - основному и дополнительному. В первый входят более полутысячи человек. Это дипломаты, их семьи, те, кто работает в интеграционных структурах: ЕЭК, Постоянном комитете Союзного государства, а также белорусы, состоящие на консульском учете в посольстве. Второй список формируется прямо на месте. Это люди, которые решили проголосовать незапланированно. Например, наши соотечественники, которые сегодня оказались в Москве в командировке, или просто приехали отдохнуть на выходные. Голосование в Москве ничем не отличается от голосования в Минске. При себе надо иметь белорусский паспорт или любой документ, удостоверяющий, что вы являетесь гражданином Республики Беларусь, военный или студенческий билет, водительские права, пенсионное удостоверение, выданные в Беларуси.


Не обошлось и без приятных кулинарных сюрпризов. Избирателей угощали национальной белорусской кухней: драниками, колдунами, пирожками с картофелем и грибами. И специально к выборам в меню появилось новое блюдо - дранбургер.


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Кроме Москвы, избирательные участки открыты в Санкт-Петербурге и Калининграде. Все они будут работать до 20:00. Потом в присутствии наблюдателей и членов избирательной комиссии урны с досрочного и основного голосования откроют, начнется подсчет голосов. Окончательные данные передадут в МИД Беларуси. А оттуда они уже поступят в Центризбирком.

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