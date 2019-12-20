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В Санкт-Петербурге А. Лукашенко и В. Путин обсуждают двустороннее сотрудничество
Саммит ЕАЭС: Минск за снятие барьеров
В Северной столице России сегодня кроме двусторонних переговоров президентов пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры стран "пятерки" подытожат ход развития евразийской интеграции, а также обсудят проблемы и перспективы работы в 2020 году, в том числе в контексте нашего будущего председательства в ЕАЭС. Снятие барьеров - к этому призывает официальный Минск. Беларусь выступает за равные условия для конкуренции на общем рынке. По данным ЕЭК, сегодня насчитывается более 70 преград для интеграции наших экономик. Программой визита также планируется, что Александр Лукашенко примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ.
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