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В Санкт-Петербурге начинает работу Межпарламентская Ассамблея СНГ
Международное сотрудничество, экономика и вопросы безопасности. Сегодня в Санкт-Петербурге начинает работу Межпарламентская Ассамблея СНГ. В Таврическом дворце соберутся сотни парламентариев из стран Содружества. Какие вопросы будут обсуждать в Северной столице России? Подробности у Дарьи Белоусовой-Петровской.
Местом встречи парламентариев не случайно выбран Таврический дворец. Именно здесь находится штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Мероприятие проходит уже в 49 раз, и сегодня за столом переговоров соберутся руководители парламентов и делегации из девяти стран. Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Старт даст конференция по противодействию международному терроризму. Сегодня успех контртеррористической работы напрямую зависит от взаимодействия парламентов. Такое сотрудничество позволяет более эффективно бороться с различными проявлениями экстремизма. Также обсудят вопросы информационной безопасности, борьбы с нелегальной миграцией, торговлей людьми и незаконным оборотом наркотиков. Здесь большую роль играет международное сотрудничество. Так, благодаря операции "Канал", в которой участвуют более 20 стран, ежегодно из оборота удается изымать тонны наркотических средств. Еще одна важная тема дискуссий - противодействие международному терроризму.
На Межпарламентской Ассамблеи СНГ участники обсудят 11 модельных законопроектов. Они касаются правовых вопросов, экономики и финансов. В частности, будут говорить о ценообразовании и Налоговом кодексе для государств Содружества.
Темой дискуссии станет и молодежное сотрудничество в странах Содружества. Это касается совместных образовательных проектов и обмена студентами. Также обсудят программу и темы VI Форума регионов Беларуси и России. Он пройдет в июле этого года в Санкт-Петербурге.
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