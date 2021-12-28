В Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит глав государств СНГ

Участие неформальном саммите глав государств СНГ принял Президент Беларуси. Наконец, впервые за долгое время политики встретились очно, чтобы подвести итоги 2021-го. Этот год в Содружестве прошел под председательством Беларуси. СНГ исполнилось 30 лет! После распада Советского Союза новое объединение не просто сплотило бывшие республики, а в первую очередь отвело их от экономической пропасти. За свою многолетнюю историю СНГ трансформировалось в ведущую на постсоветском пространстве интеграционную площадку.