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В Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит глав государств СНГ

Участие неформальном саммите глав государств СНГ принял Президент Беларуси. Наконец, впервые за долгое время политики встретились очно, чтобы подвести итоги 2021-го. Этот год в Содружестве прошел под председательством Беларуси. СНГ исполнилось 30 лет! После распада Советского Союза новое объединение не просто сплотило бывшие республики, а в первую очередь отвело их от экономической пропасти. За свою многолетнюю историю СНГ трансформировалось в ведущую на постсоветском пространстве интеграционную площадку.

В такое непростое время, как пандемия, лидеры решают, как адаптировать Содружество к нынешним реалиям и оперативно принимать меры для противодействия распространению новых штаммов коронавируса. На этот счет у белорусского лидера состоялась дискуссия с главным санитарным врачом России.

Завтра состоится встреча президентов Беларуси и России

Уже завтра запланирована встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным: главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. Будет и неформальная часть переговоров: ожидается, что лидеры сыграют в хоккей.

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