В Санкт-Петербурге завершился большой переговорный марафон - о чем говорили во время встреч официально и неформально

Экономическое сотрудничество, политические контакты и уроки истории. В Санкт-Петербурге завершился большой переговорный марафон - два последних дня были насыщены интеграционными встречами. Проводить их под Новый год - давняя традиция лидеров постсоветского пространства.

Александр Лукашенко сегодня принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ. А также провел переговоры с президентом Азербайджана. В центре внимания - в первую очередь экономические вопросы. От кооперационных проектов до продвижения нашего экспорта. Об этом шла речь и накануне во время заседания евразийской "пятерки", которая неплохо держит удар внешнего негатива, считают эксперты.

О чем говорили во время встреч официально и неформально? Наталья Бреус собрала главное.

Общение лидеров СНГ началось, по сути, еще накануне, во время ужина. Где к евразийской "пятерке" присоединились главы Таджикистана и Узбекистана. Сегодня оно продолжилось. Неформальность саммита Содружества располагает к диалогу с глазу на глаз в свободной остановке. Рабочее утро белорусского Президента начинается с переговоров с Ильхамом Алиевым, который прилетел в Питер только сегодня.

Переговоры Президентов Беларуси и Азербайджана

Позавчера у азербайджанского лидера был день рождения. Александр Лукашенко поздравлял коллегу. Сейчас на встрече - вопросы двустороннего сотрудничества прежде всего. Президента Беларуси в Азербайджане ждут.





Правительства Беларуси и Азербайджана выработают план мероприятий совместной работы на предстоящие годы

Лидеры поставили задачу правительствам - выработать план совместной работы на предстоящие годы. Настроены вместе активнее работать по кооперационным проектам в промышленности, АПК и военпроме. Президент Азербайджана подтвердил предложение Беларуси принять участие в модернизации и строительстве инфраструктурных объектов в Карабахе. Алиев проинформировал Лукашенко и о ситуации на Кавказе.

Неформальная встреча лидеров СНГ

Встреча глав государств Содружества проходит в Константиновском дворце. В Стрельну лидеры приезжают уже после обеда. СНГ создавали, чтобы не рвать связи после распада СССР по живому. Запад и по сей день не оставляет попыток расшатать Содружество. Именно поэтому Александр Лукашенко не раз призывал коллег к консолидации в СНГ. Решать застарелые конфликты, вместе укреплять экономику.





Белорусская делегация на Пискаревском кладбище почтила память жертв блокады Ленинграда

Некогда общая большая страна. И наша история - тот самый фундамент, на котором сегодня стоит СНГ. Пока шло общение на высшем уровне, наша делегация на Пискаревском кладбище почтила память жертв блокады Ленинграда. В холодной звенящей тишине, нарушаемой разве что метрономом, цветы от белорусов легли к подножию монумента "Мать-Родина".

Эта важная и символичная миссия была поручена министру иностранных дел Сергею Алейнику и белорусскому послу в России Дмитрию Крутому. В следующем году мы отметим 80-летие освобождения страны, а уже в январе в Санкт-Петербурге будут праздновать 80-летие полного снятия блокады.Страшное время навсегда останется в памяти. Тем более что с этим связана судьба тысяч белорусов, которые приехали учиться, попали в блокаду, противостояли врагу, погибли и упокоены на Пискаревском кладбище. В память о них - тот самый монумент учащимся ремесленных училищ Ленинграда. Он был установлен в 1996 году во время визита нашего Президента в Санкт-Петербург.



Символизм этих мероприятий очевиден. Это наша общая память, общее место скорби, напоминание о тех ужасах войны, через которые прошли наши деды, прадеды. Конечно, эта историческая память должна сохраняться, передаваться из поколения в поколение. По поручению Президента Беларуси мы сегодня возложили цветы от имени Беларуси и белорусского народа, поклонились ленинградцам в этом священном историческом месте - месте памяти, скорби, мужества и стойкости. Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси

Как все прошло, посол Беларуси в России расскажет Президенту. Вместо культурной программы Александр Лукашенко посвятит время рабочим вопросам. По горячим следам евразийского саммита - о том, как будем дальше действовать в ЕАЭС и что с экспортом.

Лукашенко обсудил с Крутым работу в ЕАЭС и экспорт

"Экономика в Евразийском экономическом союзе - это очень серьезный вопрос, несмотря на то, что уже нами сделано там, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Об этом вчера говорили. И в узком, и в широком составе (на саммите ЕАЭС 25 декабря. - Прим. редактора) обсуждались проблемы, которые так или иначе надо решать".

Президент спросил Дмитрия Крутого о его точке зрения по тематике дальнейших перспектив деятельности ЕАЭС. "Все-таки Россия у нас главный приоритет здесь. На что нам надо обратить внимание?" - поинтересовался белорусский лидер.

Вторым вопросом, на который обратил внимание глава государства, стала работа комиссии по вопросам экспорта отечественных товаров. Она была создана по поручению Президента, возглавляет ее Дмитрий Крутой. "Основные группы товаров вы рассматриваете комиссионно, чтобы не было жалоб, не было никакой обиды друг на друга или, как результат, коррупции", - поставил задачу Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что возлагает на работу этой комиссии очень большие надежды. "Прошло фактически полгода. Мы можем итоги подводить, это точно. Есть у нас там глобальные вопросы, по которым принимались решения и даны обещания, в том числе и мне? Как работает комиссия? Уже по прошествии времени как будут строиться основные направления работы этой комиссии на следующий год и на перспективу?" - обозначил актуальные вопросы глава государства.

Беларусь выходит на рекордный уровень экспорта в Россию

На первый взгляд невидимая борьба за рынки идет полным ходом. Учитывая, как на российском активничает Китай, Индия, Азия в принципе. Влияют на результат и курсовые разницы - важно искать резервы в себестоимости, совершенствовать товаропроводящую систему. С Россией Беларусь планирует выйти на рекордный уровень экспорта.





У нас очень простая цель - вырасти на 8 % по экспортным поставкам нашей продукции на российский рынок, а все остальное - это инструменты, логистика, платежная система ж/д инфраструктура, развитие с регионами - это все кирпичики нашей безопасности. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Накануне в Санкт-Петербурге прошел саммит Евразийского экономического союза

И хоть СНГ часто называют политическим клубом, экономике здесь тоже внимание. Пусть и меньше, чем в ЕАЭС. Накануне Саммит Евразийского экономического союза завершался уже поздним вечером. Лидеры приняли декларацию о дальнейшем развитии союза до 2030-го. Подписано соглашение о свободной торговле с Ираном. Ну а главным достижением по глобализации белорусский Президент назовет стабильно работающий общий внутренний рынок и единое таможенное пространство. И жизненный пример про самодостаточность в подтверждение.

Александр Лукашенко: Сейчас благодаря слаженной работе в рамках Союза устранили дисбаланс и вышли в плюс по продовольствию. Этой важнейший фактор. Людей накормили своих и обеспечиваем другие страны мира. Достигнут высокий уровень продовольственной самообеспеченности, который, к примеру, по Беларуси составляет почти 100 %. За счет собственного производства мы покрываем свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, курином яйце и в других продуктах. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

"Поставьте нам, не жадничайте", - не без доли юмора заметил на это Президент России Владимир Путин.

Глава белорусского государства также обратил внимание, что такие результаты достигнуты в очень неблагоприятных внешних условиях, когда геополитические конкуренты открыто вознамерились разорвать и разобщить союзников. "Но мы сообща справились с этим вызовом и поступательно двигаемся вперед", - подытожил белорусский лидер.

Алейник: ЕАЭС демонстрирует позитивные тенденции устойчивости и экономического роста



В будущем году - 10 лет как был подписан Договор о Создании ЕАЭС. Лидеры договорись по этому случаю провести встречу в Москве в мае. Евразийский экономический союз демонстрирует позитив и рост санкциям вопреки.

Были подведены промежуточные итоги его деятельности. Они впечатляющие. Это двукратное увеличение товарооборота (между членами ЕАЭС. - Прим. Редактора). На 60 % увеличился наш товарооборот с внешним миром. Существенный прирост в промышленной продукции, сельского хозяйства. Последний совет агропромышленного комплекса союза сделал заключение, что ЕАЭС стал абсолютно самодостаточным и самообеспеченным в части основных видов сельхозпродукции. По большинству видов мы обеспечиваем себя на 90-100 %, и есть существенный потенциал для экспорта". ЕАЭС демонстрирует позитивные тенденции устойчивости, экономического роста, обеспечения технологического суверенитета как в целом союза, так и стран-членов. Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси

Лукашенко считает таким влиятельным мировым объединениям как ШОС и БРИКС даже есть чему поучиться у Евразийского союза.





Мы (речь о ЕАЭС. - Прим. Редактора) самые продвинутые. Ни ШОС, ни БРИКС не имеют таких тесных связей, не разговаривают на одном языке, как все мы - без переводчика. И самое главное - в экономике не имеют этого единого экономического пространства. Мы за десять лет в ЕАЭС удвоили товарооборот, ВВП - $2,5 трлн. Огромное количество товаров и услуг, которые мы производим здесь. Что нам еще надо? Нам надо двигаться в этом направлении. Александр Лукашенко

Александр Лукашенко пояснил, что ШОС и БРИКС хоть и важные, но в основном более политические организации: "Они не имеют того, что имеем мы, - материального, что можно пощупать. Хотя у нас недостатков предостаточно. Я говорю про нашу экономическую организацию. Не про ОДКБ, не про СНГ. Хотя СНГ - колоссальный резерв вот этого нашего экономического союза. Поэтому нам надо просто в этом направлении двигаться, а не заморачиваться на каких-то мелочах".

Президент Белваруси подчеркнул: "И вот эта военная операция в Украине - она нас многому научила и толкает просто дальше двигаться. А мы застыли. Надо двигаться. База солиднейшая. Ни в одной организации нет такой базы".

Глава государства привел конкретный пример с ШОС, которая является мощной организацией и хорошей площадкой для двусторонних переговоров. В том числе Беларусь стремится обрести в ней полноправное членство. Тем не менее политика многих крупных участников ШОС разная. "Индия и Китай. Разная политика. Индию зовут туда в так называемое НАТО Тихого океана. Одна политика. У Китая - другая. У России - третья. А здесь (в ЕАЭС. - Прим. Редактора) больше единства, здесь есть основа. В этом отношении надо работать. И мы будем как центр притяжения".

И прикладывать усилий для этого не придется - результаты работы Евразийского союза скажут за себя. В партнерстве с другими объединениями ЕАЭС по силам менять картину мира. В этой логике и предложение Президента Беларуси провести в ближайшее время саммит ЕАЭС - ШОС - БРИКС.

Общий саммит - это контренное проектное сотрудничество - не просто очередное убеждение в необходимости интеграции, а чтобы те компетенции, которыми располагают наши страны, объединить в один кулак. Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии

Подписано соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном



ЕАЭС становится все более привлекательным для многих стран в регионах глобального Юга и Востока. Соглашение с Ираном это подтверждает. Оно позволит нарастить экспорт на 90-миллионный рынок этой страны. Обнуление пошлин на руку белорусским экспортерам продовольствия, карьерной техники, комбайнов и удобрений, например.





Иран - это крупная, развитая экономика - это развитый рынок. Несмотря на имидж Ирана, как нечто такого архаичного, это совершенно не соответствует действительности. Это развитая экономика с хайтековым сектором, развитой промышленностью, машиностроением. Иран способен удовлетворить потребности Беларуси в рынках сбыта в определенной высокотехнологичной продукции, которую сама Беларусь не производит. Иран обладает огромным количеством компетенций по обходу санкций. Владимир Киреев, политолог (Россия)

Главное не останавливаться - работать в темпе, есть шанс стать сильнее. Скажет Лушкенко коллегам. Шанс есть и в Украине, считает белорусский Президент.

"Думаю, что самый шанс. Будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах. Сейчас уже и до политиков дошло. Военные поддавливают. Как я всегда говорил, военные видят, что происходит. Давление очень сильное уже. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать", - выразил свое мнение белорусский лидер.

Многое в этом питерском переговорном марафоне было непублично - не потому, что есть что скрывать, а потому, что достаточно тех, кто готов ставить палки в колеса, чтобы застопорить экономическое движение стран.





Именно те результаты, которые уже были достигнуты сейчас участниками союза, такими, как Россия, Беларусь, другие страны, показывает, доказывает правоту этих слов, доказывает, что экономика, основанная не только на взаимовыгодных интересах, скажем так, общих принципов сотрудничества, но и основанная на уже установившихся достаточно давно транспортно- логистических, производственных и социально-культурных исторических связях - это тоже очень важный фактор в противостоянии тем вызовам, с которыми мы сталкиваемся сейчас и, видимо, к сожалению, продолжим сталкиваться. Нет пока предвестников тому, что давление со стороны мутирующего Европейского союза будет снижаться. Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России

В прошлом году и в текущем году было достаточно много внешних игроков, которые пытались пощупать СНГ на прочность. В какой степени эта организация способна противостоять вот тем внешним вызовам, которые обрушились там и на Россию, и на Беларусь с точки зрения экономики и политики, и санкционного давления. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России

Интеграционные встречи в Санкт-Петербурге

СегодняЭ, пока шло общение лидеров, в городе все отчетливее ощущалась праздничная атмосфера. На Дворцовой площади питерцы загадывали новогодние желания. У каждого есть свои личные мечты, но все схожи в простом - хотели бы быть здоровыми, жить в мире и благополучии. На это и заточены в СНГ.