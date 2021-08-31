В. Семашко уверен: в следующем году цена на газ останется на уровне 2021 года

Союзные программы и белорусско-российское сотрудничество в топе тем предстоящих переговоров президентов двух стран. Встреча, как стало известно накануне, пройдет 9 сентября.И как заявил сегодня посол Беларуси в России Владимир Семашко, после переговоров лидеров двух страножидается заседание Союзного Совмина в Минске. Там, по словам дипломата, могут быть подписаны дорожные карты по интеграции. Почти все программы на сегодня согласованы, остался один нерешенный момент - тариф на транспортировку российского газа. Владимир Семашко уверен, что в следующем году цена на газ останется на уровне 2021 года, а после должна быть близкой к той, которую имеем на границе России и Беларуси.