В сентябре Беларусь примет участие в саммите ООН

Секретариат Организации Объединенных Наций работает с точки зрения предпочтений определенным государствам. Беларусь как страна - основательница ООН не может спокойно смотреть на происходящее в организации. Это Президент Александр Лукашенко заявил на встрече с постоянным представителем нашей страны в ООН Валентином Рыбаковым.

"Я смотрю, и мы обсуждали этот вопрос с Президентом России, Секретариат ООН, рабочий орган, они уже начали работать с точки зрения каких-то предпочтений одному или двум государствам, или Западу-Востоку. То есть она как-то уже, эта организация, превращается в такую организацию "Чего изволите?" От крупных государств больше зависит. Это ненормально. При том давлении, которое оказывают крупные государства, Запад", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко в качестве примера упомянул проходящий на днях саммит "Россия - Африка" и жуткое давление, которое американцы и страны Западной Европы оказывали на его участников. "Это ненормально", - подчеркнул он.

"Встает вопрос - что делать? И хотелось бы выслушать вашу точку зрения", - сказал Александр Лукашенко.

Он поинтересовался работой белорусского представительства в ООН, не формально ли оно присутствует там и что реально может. "К примеру, если западные государства отказались фактически сотрудничать с нами, ну что ж, мы сегодня дипломатов переводим на те направления, где нам нужно работать, где надо усиливать ситуацию и обстановку. Может быть, и с Организацией Объединенных Наций так посмотреть и поставить их в ряд с западными государствами?" - предположил белорусский лидер.