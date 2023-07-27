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В сентябре Беларусь примет участие в саммите ООН
Секретариат Организации Объединенных Наций работает с точки зрения предпочтений определенным государствам. Беларусь как страна - основательница ООН не может спокойно смотреть на происходящее в организации. Это Президент Александр Лукашенко заявил на встрече с постоянным представителем нашей страны в ООН Валентином Рыбаковым.
"Я смотрю, и мы обсуждали этот вопрос с Президентом России, Секретариат ООН, рабочий орган, они уже начали работать с точки зрения каких-то предпочтений одному или двум государствам, или Западу-Востоку. То есть она как-то уже, эта организация, превращается в такую организацию "Чего изволите?" От крупных государств больше зависит. Это ненормально. При том давлении, которое оказывают крупные государства, Запад", - заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко в качестве примера упомянул проходящий на днях саммит "Россия - Африка" и жуткое давление, которое американцы и страны Западной Европы оказывали на его участников. "Это ненормально", - подчеркнул он.
"Встает вопрос - что делать? И хотелось бы выслушать вашу точку зрения", - сказал Александр Лукашенко.
Он поинтересовался работой белорусского представительства в ООН, не формально ли оно присутствует там и что реально может. "К примеру, если западные государства отказались фактически сотрудничать с нами, ну что ж, мы сегодня дипломатов переводим на те направления, где нам нужно работать, где надо усиливать ситуацию и обстановку. Может быть, и с Организацией Объединенных Наций так посмотреть и поставить их в ряд с западными государствами?" - предположил белорусский лидер.
Беларусь не только страна - учредитель ООН, но и активный участник многих программ: Минск активно выполняет Цели устойчивого развития. Более того, в сентябре Беларусь примет участие в саммите по ЦУР, который состоится в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.
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