ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

В Словакии - День Республики

Словакия сегодня празднует День образования Республики. Ровно 29 лет назад произошел "Бархатный развод", в результате которого страна обрела независимость. С национальным праздником народ страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства пожелал словакам безоблачного неба, благополучия и прогресса. Президент подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии добрых партнерских отношений с европейской страной во всех сферах совместной деятельности.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все