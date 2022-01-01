В Словакии - День Республики

Словакия сегодня празднует День образования Республики. Ровно 29 лет назад произошел "Бархатный развод", в результате которого страна обрела независимость. С национальным праздником народ страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства пожелал словакам безоблачного неба, благополучия и прогресса. Президент подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии добрых партнерских отношений с европейской страной во всех сферах совместной деятельности.