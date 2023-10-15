В СНГ учреждены статусы наблюдателя и партнера Содружества

Народы Содружества должны чувствовать поддержку друг друга и консолидировать собственные центры силы. Об этом в пятницу шла речь на саммите СНГ. По итогам лидеры восьми государств подписали 17 документов в разных государственных сферах. Президенты Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана именно в формате саммита СНГ встречаются довольно часто.

"Ведь многие проблемы мы можем решить только вместе" - эти слова Александра Лукашенко звучат крайне актуально в связи с быстро разворачивающимися и на Западе, и на Востоке конфликтами. Ведь СНГ при всей критике, которая периодически появлялась в адрес Союза с 90-х, - объединение, возникшее "по следам" Советского Союза - блока, которому угрожать не мог никто. И сейчас Содружество занимает большую часть Восточной Европы, Северной и Средней Азии, омывается водами трех океанов. Масштаб более чем внушительный. Поэтому "коллективное мнение СНГ", в случае если союзники продолжат укреплять свои позиции, будет уравновешивать амбиции Америки и Европы.

Ключевые договоренности этой встречи в Бишкеке: от гуманитарной сферы (создание международной организации по поддержке русского языка) до серьезных политических заявлений, одно из них - "о принципах межгосударственных отношений в многополярном мире".

Сложная геополитика, несколько очагов конфликта в мире. Именно поэтому СНГ устанавливает свои принципы межгосударственных отношений. Эксперты комментируют подписанный документ как прорыв в движении к нескольким центрам силы, которые будут функционировать по понятным правилам.



Все это вместе - политика, экономика, история и социокультурный код - на сегодня делают СНГ очень ценным объединением, к которому можно присоединиться. Новые статусы для стран - партнеров и наблюдателей - будут доступны после саммита в Бишкеке. СНГ идет на такое впервые.