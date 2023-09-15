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В Сочи прошли переговоры лидеров Беларуси и России
Союзное сотрудничество, совместная работа в экономике, противостояние санкционному давлению.
В Сочи прошли переговоры лидеров Беларуси и России. Накануне наш Президент прибыл в Российскую Федерацию с рабочим визитом. В первую очередь Александр Лукашенко поздравил коллегу с пройденным серьезным этапом электорального цикла. В России состоялся единый день голосования. Но в центре внимания лидеров - общая работа в самых разных сферах и продвижение на интеграционном треке.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Владимир Путин, Президент России:
Также главы государств проинформировали другу друга о состоявшихся международных переговорах. Александр Лукашенко рассказал о нашем сотрудничестве на Африканском континенте. Владимир Путин - о только что прошедшей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Кстати, с Пхеньяном Минск и Москва могут сообразить сотрудничество и на "троих".
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К слову, встреча лидеров России и КНДР наделала много шума в западных СМИ. Медиа писали о "новом военном союзе против Украины", нашли либеральные издания и признаки отправки северокорейских добровольцев в зону СВО. Конечно, это все выдумки. Да и в целом Александр Лукашенко и Владимир Путин уже в беседе с журналистами предложат "партнерам" поискать бревно в собственном глазу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Владимир Путин, Президент России:
Коснулись лидеры и темы мирных переговоров. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Украине и России рано или поздно придется станцевать танго", имея ввиду мировую. Но Первый четко отметит: уже были три раунда "плясок" в Беларуси и Стамбуле. Потом американцы сами же и запретили Киеву вести какой-либо диалог. Отметим, что Москва неоднократно выражала готовность сесть за стол переговоров.
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