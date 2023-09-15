Союзное сотрудничество, совместная работа в экономике, противостояние санкционному давлению.

В Сочи прошли переговоры лидеров Беларуси и России. Накануне наш Президент прибыл в Российскую Федерацию с рабочим визитом. В первую очередь Александр Лукашенко поздравил коллегу с пройденным серьезным этапом электорального цикла. В России состоялся единый день голосования. Но в центре внимания лидеров - общая работа в самых разных сферах и продвижение на интеграционном треке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Владимир Путин, Президент России:

Также главы государств проинформировали другу друга о состоявшихся международных переговорах. Александр Лукашенко рассказал о нашем сотрудничестве на Африканском континенте. Владимир Путин - о только что прошедшей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Кстати, с Пхеньяном Минск и Москва могут сообразить сотрудничество и на "троих".

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К слову, встреча лидеров России и КНДР наделала много шума в западных СМИ. Медиа писали о "новом военном союзе против Украины", нашли либеральные издания и признаки отправки северокорейских добровольцев в зону СВО. Конечно, это все выдумки. Да и в целом Александр Лукашенко и Владимир Путин уже в беседе с журналистами предложат "партнерам" поискать бревно в собственном глазу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Владимир Путин, Президент России: