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В Сочи пройдут переговоры президентов Беларуси и России
Сегодня состоятся переговоры президентов Беларуси и России. Борт № 1 направился в Сочи. Во второй половине дня в Сочи запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Выступая в парламенте, глава белорусского государства обозначил переговорную повестку. В центре внимания будут экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику. Лидеры обсудят дальнейшие шаги и работу правительств двух стран по развитию интеграции на площадке Союзного государства - сверят часы по наиболее актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями по международной тематике.
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