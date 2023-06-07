В Сочи стартует Евразийский межправсовет. Какие вопросы станут главными и что в повестке дня?

Новые направления сотрудничества Беларуси и Краснодарского края России в ближайшее время будут обсуждать премьер-министр Беларуси и губернатор этого региона. В Сочи сегодня собрались главы правительств стран ЕЭАС. Там стартует межправсовет. Также у нашей делегации ряд двусторонних переговоров. Есть уже и первые подписанные соглашения. Подробности у Светланы Лукьянюк (видео).