В Сочи в резиденции Бочаров Ручей проходит встреча президентов Беларуси и России

Главы государств обсуждают актуальные темы двустороннего сотрудничества. Как отметил Александр Лукашенко, проблемы в этом направлении не накапливаются и постепенно, в различном темпе, но решаются. Также президенты обсудили взаимодействие в интеграционных объединениях, на международных площадках и мировую повестку дня. Белорусский лидер отметил приверженность общему вектору внешней политики. Подробности переговоров президентов Беларуси и России в нашем выпуске через несколько минут.