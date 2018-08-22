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В Сочи в резиденции Бочаров Ручей проходит встреча президентов Беларуси и России

В Сочи в рабочей резиденции Владимира Путина Бочаров Ручей проходит встреча президентов Беларуси и России.

Главы государств обсуждают актуальные темы двустороннего сотрудничества. Как отметил Александр Лукашенко, проблемы в этом направлении не накапливаются и постепенно, в различном темпе, но решаются. Также президенты обсудили взаимодействие в интеграционных объединениях, на международных площадках и мировую повестку дня. Белорусский лидер отметил приверженность общему вектору внешней политики. Подробности переговоров президентов Беларуси и России в нашем выпуске через несколько минут.

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