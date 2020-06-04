В Совмине представили нового премьера

Сегодня нового премьер-министра Беларуси руководителям госорганов и сотрудникам аппарата Совмина представил Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Он отметил, что Роман Головченко полностью отвечает требованиям современного руководителя, имеет большой опыт работы на руководящих должностях и на дипломатической службе. А также быстро ориентируется в сложной обстановке и принимает обоснованные решения. А это поможет ему в выполнении поставленных перед правительством задач в нынешних условиях.



Глава Администрации поблагодарил Сергея Румаса и за работу, и за вклад всей его команды в социально-экономическое развитие страны. Сейчас у нового премьера и два новых зама - Александр Субботин, в ранге первого - Николай Снопков. Основной костяк министерских портфелей остался неизменным. И этой команде сейчас нужно взаимодействовать сообща и при этом менять стиль работы.



Роман Головченко отметил, что время сейчас становится критическим фактором. И главное его не потерять, а во многом работать на опережение.



