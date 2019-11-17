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В списке Купаловского избирательного округа в Москве более 500 человек

Это дипломаты, их семьи, те, кто работает в интеграционных структурах. Также проголосовать могут граждане Беларуси, которые в этот день оказались в столице России. За пять дней досрочного голосования в Москве свой голос отдали более 300 человек. Также избирательные участки открыты в Санкт-Петербурге и Калининграде.

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