В списке Купаловского избирательного округа в Москве более 500 человек

Это дипломаты, их семьи, те, кто работает в интеграционных структурах. Также проголосовать могут граждане Беларуси, которые в этот день оказались в столице России. За пять дней досрочного голосования в Москве свой голос отдали более 300 человек. Также избирательные участки открыты в Санкт-Петербурге и Калининграде.