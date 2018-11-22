В столице начал свою работу XVI Минский форум по вопросам белорусско-германского сотрудничества

Генеральный директор Немецко-белорусского общества Райнер Линдер подчеркивает, что наши двусторонние отношения выходят на новый уровень. Доказательством тому служит рекордное количество участников форума за всю историю его существования. В Минск приехали 320 гостей из 20 европейских стран. Им предстоит обсудить широкий спектр вопросов, среди которых политические, экономические и общественные инициативы.

Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар сделал акцент на росте доверия между странами. В текущем году Минск посетил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Белорусская столица стала площадкой для проведения Мюнхенской конференции по безопасности.