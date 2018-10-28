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В студии программы политобозреватель АТН Андрей Кривошеев

Гомель неслучайно выбран площадкой форума. Областной центр практически на полпути между Минском и Киевом, в нем, как и в приграничных селах по обе стороны границы, легко можно услышать сразу два языка, а еще чаще всего - смесь их обоих. Об атмосфере, царившей на форуме, много в СМИ говорили экономисты и дипломаты, а мы спросим у людей, которые наблюдали за всем этим со стороны.

Наш коллега политобозреватель АТН Андрей Кривошеев предстал в Гомеле сразу в двух ипостасях - и как журналист, и как модератор форума (видео).

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