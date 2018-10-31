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В телефонном разговоре Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили взаимодействие Минска и Москвы

Взаимодействие Минска и Москвы в интеграционных объединениях обсудили руководители внешнеполитических ведомств. Телефонный разговор Владимира Макея и Сергея Лаврова состоялся накануне. Сообщение об этом разместил МИД Беларуси в Twitter. В ходе беседы были затронуты и актуальные вопросы двусторонних отношений. 

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