Сформированы Минская областная и 17 окружных избирательных комиссий

Сегодня в центральном регионе сформировали Минскую областную и 17 окружных избирательных комиссий по выбору депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Персональный состав утвердили на совместном заседании президиума областного Совета депутатов и облисполкома. В областную комиссию поступило 21 предложение по выдвижению кандидатов, в окружные избирательные комиссии - 285 предложений. Наибольшее их число от политических партий и общественных объединений.



Напомним, в Беларуси выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси 7-го созыва пройдут 17 ноября.



