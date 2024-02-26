В центре внимания Лукашенко - итоги единого дня голосования и работа интеграционных объединений

Сегодня в центре внимания главы государства - итоги единого дня голосования, а также работа интеграционных объединений. Президент призывает к дальнейшему снятию барьеров в ЕАЭС и перенятию опыта Союзного государства.

Президент призывает к дальнейшему снятию барьеров в ЕАЭС

Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым. И Россия, и наша страна заинтересованы в передаче опыта Союзного государства более масштабной интеграционной структуре. Главное - обратить особое внимание на проблемы экономического характера. Ориентир - равные возможности для всех государств.

"Главное, что у нас в самом союзе экономическом существует ряд проблем, над которыми надо серьезно работать. Экономического характера. Нам бы хотелось, и это надо сделать в период вашего председательства, поскольку сам Казахстан играет очень важную роль в союзе, чтобы мы убрали всякие барьеры, которые еще, к сожалению, существуют у нас. Нам надо договориться по поводу энергетических вопросов, чтобы были равные возможности у государств. Надо единые рынки газа, нефти. Общий рынок надо создавать. От этого мы никуда не уйдем. Вы видите, как ситуация складывается вокруг, и сами обстоятельства подталкивают нас к более тесному сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза", - заявил белорусский лидер.

Президент обсудил с генеральным секретарем СНГ итоги единого дня голосования

К слову, председатель коллегии ЕЭК также высоко оценил нашу избирательную кампанию. О ней, к слову, подробно говорили и на следующей встрече с Генсекретарем СНГ Сергеем Лебедевым. Обсудили электоральные тенденции, выборные процессы в целом. Президент, в частности, отметил неожиданно высокую явку.





"В средствах массовой информации люди видели все ваши заявления. Это мобилизовывало людей. И вы видите, какая явка. Неожиданная, откровенно скажу", - сказал глава государства.

"Хорошая явка", - согласился Сергей Лебедев.

Александр Лукашенко продолжил: "Я не ожидал даже, что у нас будет такая явка на выборах. У нас никогда не было в местные советы, в парламентские выборы такой явки. Нюансов хватает. В том числе и беглые нам тут со своими неуклюжими телодвижениями помогли. Самое главное, люди поняли нынешний момент, правильно воспринимают, характеризуют его", - заявил белорусский лидер.

"Мы, исходя из уже моего опыта, пытаемся проанализировать ход этой кампании. И видим, что нынешнюю власть поддерживают более 87 % населения. Однозначно поддерживают. Есть небольшое количество колеблющихся. Естественно, есть и недовольные люди. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому в этом электоральном цикле нам надо анализировать и делать соответствующие выводы, надо кое-что исправлять. Таких проблем у нас не много. Мы за год их подтянем, исправим. И я уверен, что люди еще в большем количестве придут на президентские выборы", - сказал глава государства.

Лебедев о предвзятости западных политиков

Желание обеспечить мир и стабильность в Беларуси побудило людей прийти на выборы депутатов, поэтому явка избирателей оказалась такой высокой. Такое мнение высказал генсек СНГ. Также Сергей Лебедев считает логичным и обоснованным решение нашей страны не приглашать на выборы наблюдателей ОБСЕ. И обратил внимание, что перед миссией наблюдателей от СНГ не стояла задача искать какие-то недостатки и потом критиковать. В то время как западники, к сожалению, уже успели сделать выводы о якобы отсутствии демократичности.

Мы сегодня об этом говорили с Президентом, обменялись мнениями, что пресс-секретарь Госдепартамента уже заявил, что выборы прошли в обстановке страха в Беларуси. Я вам честно скажу, никакого страха я у избирателей не видел. Наоборот, радостное настроение. Здесь еще выборы не закончились, а пресс-секретарь Госдепартамента говорит, что выборы "недемократичны", что они прошли в обстановке страха. Когда он говорил эти слова, в Вашингтоне спали еще, не могли знать, какие результаты выборов. О предвзятом подходе западных наблюдателей, мне кажется, даже спорить не приходится. Это уже очевидно. Вполне логичным и обоснованным является решение руководства Беларуси, ЦИК, МИД не приглашать западных наблюдателей, потому что объективной оценки от них ждать не приходится. Сергей Лебедев, Генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ