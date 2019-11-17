В Центризбиркоме рабочий день начался ранним утром

На связь со студией выходит Александр Хоровец. Александр, как начался рабочий день в Центризбиркоме, и изменилась ли цифра досрочного голосования? (прямое включение).



Вы знаете, специалисты Центризбиркома на рабочих местах с 6 утра. Чувствуется, что сегодня у всех будет напряженный, ответственный и долгий рабочий день. Впрочем, какой-либо суеты здесь не наблюдается. ЦИК работает, как отлаженный механизм хороших часов. И да, по данным на 8 утра, все избирательные участки по стране открыли свои двери и уже начали принимать первые голоса белорусов за того или иного претендента на депутатский мандат. И самую актуальную информацию к этому часу мы обсудим с главой Центризбиркома Лидией Ермошиной.

Лидия Михайловна, доброе утро. Но прежде чем поговорить об одном из важнейших дней года в политической жизни страны, позвольте Вас поздравить с основным днем голосования. Ведь для белорусов выборы - это всегда праздник. И вручить вот такой скромный букет (видео).





Ждем следующих включений и самой свежей информации от Центризбиркома. А я напомню, что в гонке за депутатские кресла остаются 513 претендентов. Отдать голос за своего кандидата можно до 20:00. Да и погода, судя по прогнозам синоптиков, сегодня будет не по-ноябрьски теплой. Так что, по идее, ничто не должно помешать избирателям прийти на выборы и поставить галочку в графе напротив фамилии человека, который в ближайшие годы, возможно, будет участвовать в принятии судьбоносных решений для страны.