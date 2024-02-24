В ЦИК рассказали, когда планируют подвести итоги выборов

ЦИК Беларуси планирует подвести итоги выборов депутатов 1 марта, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко во время встречи с международными наблюдателями от Парламентского собрания Союза Беларуси и России, пишет БЕЛТА.



"На 1 марта мы планируем заседание ЦИК - подведение итогов", - сказал Игорь Карпенко.