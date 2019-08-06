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В ЦИК утвердили план организации предстоящих парламентских выборов
В Беларуси началась парламентская кампания. Накануне стали известны даты, а уже сегодня Центризбирком утвердил календарный план выборов. Это значит - определены основные этапы кампании. В этот раз выделено больше средств, что связано с ростом средней зарплаты по стране.
Из Центризбиркома передает Алексей Волков. 7 ноября состоятся выборы в Совет Республики, а 17-го - в Палату представителей седьмого созыва. В свою очередь Центризбирком сегодня утвердил план действия и организацию парламентских кампаний. Так, на проведение всех мероприятий из бюджета выделено примерно 23 миллиона рублей. Почти два десятка вопросов на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов обсудили представители ЦИК.
Среди основных тем: календарный план мероприятий и организация расходов на подготовку парламентской кампании
Первый этап из которой - образование окружных избирательных комиссий на выборах депутатов Палаты представителей должен завершиться до 2 сентября. А вот выдвижение кандидатов в Совет Республики пройдет с 9 сентября по 8 октября. К слову, выборы в верхнюю палату парламента не предусматривают проведения агитации. От каждой области и Минска тайным голосованием на собраниях местных депутатов избираются 8 членов Совета Республики. Еще 8 назначается Главой государства.
Беларусь направила приглашения международным организациям наблюдать за выборами
Также Беларусь направила приглашения международным организациям наблюдать за выборами: это Парламентская ассамблея ОБСЕ, Исполком СНГ и Шанхайская организация сотрудничества. Говорить о количестве наблюдателей преждевременно - миссии пока не сформированы. Приедут и центризбиркомы стран СНГ, Грузии и Республики Корея.
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