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В Циндао сегодня открывается саммит глав государств ШОС

Китайский Циндао станет в эти дни центром политической жизни. Сегодня там открывается саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры впервые встретятся в формате "шанхайской восьмерки".

Для участия в саммите с рабочим визитом в Китай прибыл Президент Александр Лукашенко. Беларусь выскажет предложения по развитию организации и выразит новые направления сотрудничества. Важный пункт - укрепление безопасности в Евразийском регионе. Наша страна в этом вопросе известна своей четкой и последовательной позицией. Также известно, что белорусский лидер проведет несколько двусторонних встреч с главами государств - участников саммита. В их числе и переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Заявленная тематика: укрепление политического сотрудничества, реализация совместных проектов и межрегиональное взаимодействие.

Беларусь с 2015 года принимает участие в этом представительном форуме в статусе наблюдателя. Шанхайская организация сотрудничества - крупнейшая интеграция, которая объединяет 8 государств: Россия, Китай, Индия, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В целом площадь входящих в организацию стран занимает 60 процентов территории Евразии. Общая численность населения составляет половину населения планеты. Шанхайская организация сотрудничества не является военным блоком, а последовательно выступает за укрепление стабильности, безопасности и развитие экономического сотрудничества.

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