В Циндао сегодня открывается саммит глав государств ШОС

Для участия в саммите с рабочим визитом в Китай прибыл Президент Александр Лукашенко. Беларусь выскажет предложения по развитию организации и выразит новые направления сотрудничества. Важный пункт - укрепление безопасности в Евразийском регионе. Наша страна в этом вопросе известна своей четкой и последовательной позицией. Также известно, что белорусский лидер проведет несколько двусторонних встреч с главами государств - участников саммита. В их числе и переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Заявленная тематика: укрепление политического сотрудничества, реализация совместных проектов и межрегиональное взаимодействие.