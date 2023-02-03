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В Украине продают должность военкома за 20 тыс. долларов, инвалидность - за 5 тыс., выезд за границу - от 5 до 15 тыс.

В Украине продают должность военкома за 20 тыс. долларов, инвалидность - за 5 тыс., выезд за границу - от 5 до 15 тыс.

Самая престижная профессия в Украине сегодня, помимо "быть другом Зеленского", - военком. Из-за провала ВСУ под Соледаром и Бахмутом армии нужны люди. И в стране запустили мобилизацию, которая выглядит страшно.

Умирать на фронте никто не хочет. И лучший способ этого избежать - купить должность "бегунка", т. е. ходить и раздавать повестки. Ценник соответствует духу времени - до 20 тыс. долларов за трудоустройство. Видимо, люди берут пример с народных депутатов.

Продается и покупается, кажется, все. В том числе свобода.


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Помимо инвалидности приобретают и многодетность. Но одна из самых популярных коррупционных лазеек - выезд при помощи системы для волонтеров. По данным украинских СМИ, дельцы регистрируют благотворительные фонды якобы для помощи армии, которые на самом деле занимаются организацией переправки мужчин черезграницу.

На этой системе как раз и паразитирует вот та система вывоза людей за границу за взятки. Тарифы известны - от 5 до 15 тыс. долларов для того чтобы мужчину призывного возраста провести через границу в Европу, чтобы он уклонился от призыва в армию. И все это прекрасно знает и Зеленский. Он не может не знать, поскольку это все курируется службой безопасности, которая тоже напрямую подчиняется ему.
Николай Азаров, премьер-министр Украины (2010-2014 гг.)

В чьих карманах оседает миллиардная помощь Украине, кто наживается на войне и куда утекает западное оружие? Фамилии, суммы, неоспоримые факты вас ждут в новом выпуске "Понятной политики".

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