В Украине продают должность военкома за 20 тыс. долларов, инвалидность - за 5 тыс., выезд за границу - от 5 до 15 тыс.

На этой системе как раз и паразитирует вот та система вывоза людей за границу за взятки. Тарифы известны - от 5 до 15 тыс. долларов для того чтобы мужчину призывного возраста провести через границу в Европу, чтобы он уклонился от призыва в армию. И все это прекрасно знает и Зеленский. Он не может не знать, поскольку это все курируется службой безопасности, которая тоже напрямую подчиняется ему.

Николай Азаров, премьер-министр Украины (2010-2014 гг.)