Итоги переговоров Президентов Беларуси и Монголии в Улан-Баторе

Дорожная карта сотрудничества на три года вперед подписана по итогам переговоров Президентов Беларуси и Монголии. Они прошли сегодня в Улан-Баторе.

Александр Лукашенко в Монголии находится с государственным визитом. Наша страна открыта для сотрудничества по всем направлениям, подчеркнул белорусский лидер.

Государственный визит Президента Беларуси в Монголию

Президента встречали по всем канонам: с исполнением государственных гимнов, участием роты почетного караула и конной гвардии. Церемониал с местным колоритом: военнослужащие в исторических костюмах эпохи Чингисхана.

"Наши государства стоят на пороге качественно нового этапа развитиядвустороннего сотрудничества" - такую запись Александр Лукашенко оставил в книге почетных гостей до начала переговоров. Они прошли в узком и расширенном составах. Один на один двустороннюю повестку Президенты обсудили в традиционной монгольской юрте - она установлена в одном из залов Государственного дворца.

Беларусь и Монголию связывают давние дружеские отношения, несмотря на первый визит такого уровня. Это крепкая основа для развития двусторонних контактов.

Лукашенко: Мы приехали как ваши друзья, чтобы углубить и расширить наши отношения

"Основу наших отношений, безусловно, создали наши очень близкие и теплые отношения во времена существования Советского Союза. Мы вместе с вами воевали против захватчиков и оккупантов, вместе с вами восстанавливали нашу жизнь, и мы сегодня приехали как посланцы доброй воли, как ваши друзья, чтобы углубить и расширить наши отношения", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что основу любых межгосударственных отношений составляет экономика. "Скажем откровенно, что наши торгово-экономические отношения желают, мягко говоря, быть значительно лучше. Мы готовы в случае вашего желания сделать все, чтобы положить в копилку благосостояния монгольского народа свою часть работы", - заверил он.

С участием делегаций переговоры лидеров прошли в Государственном дворце в центре Улан-Батора. Александр Лукашенко предложил Монголии начать с нескольких проектов - на первом этапе определить 3-4 ключевых. Их реализация убедит всех в том, что страны могут взаимодействовать с обоюдной выгодой. И это сотрудничество можно выстраивать не хуже, чем с большими и влиятельными государствами.

Президент Беларуси также заявил о поддержке внешней политики Монголии. В нынешнее время удержаться на плаву непросто. Но стране удается балансировать между сильными мира сего, повышая благосостояние людей.

Лукашенко: Мир сегодня ошалел, уважают только силу

Нынешний период для Монголии белорусский лидер охарактеризовал как очень сложный, важный и переломный момент. Речь идет о предстоящих парламентских выборах. "Вы обладаете колоссальными ресурсами, огромными богатствами. Это ваше великое благо. Но это благо нужно сберечь, защитить. Потому что мир сегодня ошалел. Уважают только силу. И чтобы существовать в этом бешеном мире, нужно быть сильным. Я от всей души желаю вам быть сильными, чтобы выжить в этом мире и сделать монгольский народ заслуженно богатым и великим, - сказал Президент. - Великий Чингисхан, перед которым вы преклоняетесь, и заслуженно, потому что у вас великая история, всегда учил: чтобы чего-то достичь, каждому надо на своем месте делать свое дело. А власть должна быть жесткой, твердой, как кулак. Растопыренными пальцами власть никто не держит".

Беларусь открыта для контактов, подчеркнулАлександр Лукашенко. Онпригласил на белорусскую землю главу Монголии и монгольских специалистов, чтобы они смогли увидеть, как наша страна развивается, и определиться с конкретными планами.

По итогам переговоров главы государств подписали договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Белорусы - близкие друзья и братья для монголов. Это Президент особо подчеркнул, комментируя критику отдельных СМИ в отношении Беларуси за поддержку России в проведении СВО. Александр Лукашенко призвал не делать белорусов врагами монгольского народа.Беларусь готова делом доказать, что вместе мы можем многое, подчеркнул он.

Александр Лукашенко проинформирован о реакции в монгольском обществе на визит белорусской делегации. Негатив в медийном поле вызван ангажированностью одной стороной. Тем более, страна переживает острый политический период - впереди в Монголии парламентские выборы. Президент Беларуси пояснил суть происходящего и провел параллели.

О России, Украине и СВО

Глава государства рассказал о том, как распался Советский Союз, к чему в том числе приложил руку Запад во главе с США. "Советский Союз, с которым вы (Монголия. - Прим.) сотрудничали. И ничего плохого никто о нем не говорит. Те, кто помнит это сотрудничество. Всякие были времена, но в целом это было хорошее сотрудничество", - заметил белорусский лидер.

После развала СССР была договоренность, что никакого силового блока Запад не будет продвигать к белорусским и российским границам. Но произошло ровно наоборот - в Украине начали создавать плацдарм для нападения на Беларусь и Россию, начали вводить санкции.

"И первыми, кто против нас ввел санкции, была Украина. Наша родная дружеская Украина. Мои корни там зарыты. За что? Запад приказал - ввели санкции против нас, - заметил главагосударства. - Мы их не атаковали, мы на них не нападали, мы им не приказывали, как жить".

Продолжая историческую параллель с тем, как Чингисхан защищал свой народ, белорусский лидер напомнил, как в Украине, уже в современном мире, начали сжигать людей в домах. "Посмотрите: Одесса, как там сжигали русских людей. Общество российское начало давить на Президента Путина и на власть: "Вы их должны защитить! Параллель. Путин защитил своих людей там", - сказал Александр Лукашенко.

Более того, в Минске в 2015 году прошли переговоры в нормандском формате, и были заключены хорошие договоренности. Однако они не были исполнены украинской стороной, а Запад заявил, что это был просто такой ход, чтобы дать время вооружиться против России.

"Так как же Россия должна была себя повести? Почему монголы сегодня, имея параллель с Чингисханом, перед которым вы преклоняетесь (и я Президента поддержал - это великая страница вашей великой истории, вы ею гордитесь), осуждают Россию? А тем более Беларусь, которая выступила гарантом мирных переговоров?" - заметил Президент.

Александр Лукашенко также напомнил, как после начала СВО и нескольких раундов мирных переговоров, в том числе в Беларуси, были парафированы мирные соглашения. Однако по настоянию Запада они были отвергнуты, и Запад же сегодня не дает прекратить противостояние.

"Россияне не хотят этой войны. Я это хорошо знаю. Почему не сесть за стол переговоров? Почему не договориться? Американцы хотят утопить Россию в этом противодействии и войне с Украиной: "Воюй с Украиной, а мы в это время в одиночку разберемся с Китаем здесь. Вот в чем суть их политики. Поэтому я хотел бы, чтобы в Монголии это понимали. Чтобы вы слушали не только то, что американцы и западники рассказывают, а как на самом деле происходит", - заявил белорусский лидер.