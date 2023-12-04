Делегация белорусского правительства отправилась в Узбекистан с рабочим визитом

Сегодня в Самарканд с рабочим визитом отправилась делегация белорусского правительства во главе с премьер-министром Романом Головченко. Запланировано посещение ряда предприятий молочной отрасли Узбекистана.

Все эти переговоры пройдут в преддверии завтрашнего заседания совместной межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству. Ключевые направления взаимодействия обсудит и деловое сообщество на бизнес-форуме. Рабочая встреча запланирована и у премьер-министров Беларуси и Узбекистана.

