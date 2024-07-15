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В Венесуэле пройдут президентские выборы. Головченко передал слова поддержки Николасу Мадуро от Президента Беларуси
Венесуэла - давний и надежный партнер Беларуси: хоть и находится от нас в другом полушарии, но разделяет наши интересы и ценности на мировой арене и близка нам по духу.
Импульс двусторонним контактам придали теплые дружеские отношения Александра Лукашенко и Уго Чавеса. Именно на период правления Чавеса пришелся пик экономического сотрудничества. Рекордный товарооборот зафиксировали в 2010-м - почти полтора миллиарда долларов! Так что потенциал для роста есть!
Тем более в Венесуэле сейчас отмечается постепенное улучшение социально-экономической ситуации. ВВП в прошлом году - 62 с половиной миллиарда долларов. А по итогам 2024-го рост ВВП прогнозируется на уровне 8 %. Драйверы - нефтедобыча и сельское хозяйство. К слову, АПК - перспективная тема для двусторонних отношений Минска и Каракаса. А еще развитие промышленных проектов, запущенных при Уго Чавесе.
Сотрудничество Беларуси и Венесуэлы
В эти дни начался официальный визит делегации правительства Беларуси в Венесуэлу. Встречи с руководством страны и перезагрузка совместных проектов. В Венесуэле менее двух недель до президентских выборов и, понятно, что руководство страны занято агитационной кампанией. Президент Николас Мадуро среди кандидатов. Слова поддержки ему от Александра Лукашенко передал накануне премьер-министр на встрече с главой МИД, как и приглашение посетить Беларусь с визитом после победы. А сегодня, несмотря на плотный график Николаса Мадуро, у которого стартуют поездки по стране, состоялась встреча с делегацией правительства Беларуси.
Я привез Вам самые теплые слова поддержки и уверенности в победе от Вашего друга - Президента Беларуси Александра Лукашенко. Мы в Беларуси уверены в Вашей победе, потому что Вы человек, который твердо идет по пути национального возрождения и твердо следует всем принципам Боливарианской революции. Мы с Вами и в Беларуси, и в Венесуэле находимся в очень непростой обстановке, но то, что мы видим, как ни странно, это положительный эффект от санкций наблюдается прямо сейчас. Он выражается в росте нашего промышленного производства, в освоении новых секторов экономики, в построении собственной независимой научной промышленной базы.
О финишной прямой электоральной кампании речь шла и на встрече с исполнительным вице-президентом Дэлси Родригес. Учитывая разницу во времени в 7 часов, впереди сегодня еще переговоры с вице-президентом, министром планирования и руководством Национальной ассамблеи Венесуэлы. А уже завтра латиноамериканские переговоры, начатые в Венесуэле, продолжатся в Гаване. Во второй половине дня стартует официальный визит делегации нашего правительства на Кубу.
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