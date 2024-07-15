В Венесуэле пройдут президентские выборы. Головченко передал слова поддержки Николасу Мадуро от Президента Беларуси

Я привез Вам самые теплые слова поддержки и уверенности в победе от Вашего друга - Президента Беларуси Александра Лукашенко. Мы в Беларуси уверены в Вашей победе, потому что Вы человек, который твердо идет по пути национального возрождения и твердо следует всем принципам Боливарианской революции. Мы с Вами и в Беларуси, и в Венесуэле находимся в очень непростой обстановке, но то, что мы видим, как ни странно, это положительный эффект от санкций наблюдается прямо сейчас. Он выражается в росте нашего промышленного производства, в освоении новых секторов экономики, в построении собственной независимой научной промышленной базы.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси