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В ЮАР 22 августа открывается саммит БРИКС

В Йоханнесбурге сегодня стартует саммит БРИКС. В нем примут участие более 40 иностранных лидеров. Курс объединения на расширение за счет новых членов. Заявки на вступление в БРИКС подали более 23 стран. Среди них и Беларусь.

Ранее в МИД проинформировали, что наша страна получила приглашение и направит делегацию в Африку.

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