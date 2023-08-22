В ЮАР стартует саммит БРИКС, Беларусь впервые примет участие в мероприятиях

Беларусь впервые примет участие в мероприятиях саммита БРИКС. По поручению Президента, нашу делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Алейник. Форум в Йоханнесбурге стартует сегодня. На него прибудут более 40 иностранных лидеров. Курс объединения - на расширение за счет новых членов. Заявки на вступление в БРИКС подали более 23 стран. Среди них и Беларусь.

В настоящее время в странах - участницах БРИКС проживает более 40 процентов населения планеты. Государства объединения обеспечивают уже свыше трети мирового ВВП. Исходя из объективных реалий, можно говорить о том, что значение и влияние БРИКС в мире будут неуклонно возрастать. Более того, БРИКС планирует сломить денежную гегемонию США. Страны хотят создать новую цифровую валюту, подкрепив ее золотом.