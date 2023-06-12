Представители Беларуси выступили на конференции Международной организации труда

Позиция руководящих органов Международной организации труда по отношению к Беларуси крайне предвзятая. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси на 111-й Международной конференции труда в Женеве. Михаил Орда добавил, что призывы лиц, которые называют себя свободными профсоюзами Беларуси и при этом требуют ввести санкции против трудящихся своей же страны, не что иное, как предательство интересов людей.

Он также подчеркнул, что МОТ не имеет юридического и морального права поддерживать эти античеловеческие требования. Михаил Орда отметил, что на это указал спецдокладчик ООН в своем специальном обращении. Однако на все страны оказывается беспрецедентное давление.

Полностью уничтожен принцип плюрализма. Так, общая позиция группы трудящихся подается таким образом, что якобы работники поддерживают применение ограничительных мер против Беларуси. Это абсолютно не так. На заседании 5 июня профсоюзы из разных стран высказались категорически против таких мер. Однако все это полностью проигнорировано. Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси

На конференции также выступила министр труда и соцзащиты Беларуси. Ирина Костевич напомнила собравшимся о существовании в Беларуси сильного профсоюзного движения. Сегодня в Беларуси более 90 % работников являются членами профсоюзов. Действует свыше 20 тыс. коллективных договоров с дополнительными гарантиями для работников. При этом на площадке МОТ Минск пытаются обвинить в том, что якобы люди не имеют возможности объединяться в профсоюзы и заключать коллективные договоры.

Странам Запада и отдельным профсоюзным объединениям не нужна правда, их задача - оправдать беззаконные и не справедливые действия по политической изоляции и экономической блокаде Беларуси. Очень жаль, что МОТ оказалась втянута в эту внешнеполитическую игру. Однако у мира открываются глаза, и все больше стран понимают суть антибелорусской повестки. Это подтверждает выступление в поддержку Беларуси. Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси