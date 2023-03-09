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Валерий Бельский назначен национальным координатором по достижению ЦУР

Валерий Бельский назначен национальным координатором по достижению ЦУР

Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Валерий Бельский назначен национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития. Соответствующий Указ № 64 подписал 9 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Согласно документу, Леонид Заяц, ранее занимавший пост национального координатора, освобожден от этой должности.

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