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Валерий Бельский назначен национальным координатором по достижению ЦУР
Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Валерий Бельский назначен национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития. Соответствующий Указ № 64 подписал 9 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Согласно документу, Леонид Заяц, ранее занимавший пост национального координатора, освобожден от этой должности.
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