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Валерий Мицкевич провел в видеоконференцию с председателем Комитета по иностранным делам китайского парламента

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