Вашингтон заинтересован в углублении отношений с Беларусью, и пришло время для прямых контактов. Об этом заявил вчера глава комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента во время встречи с представителями сената конгресса США. Этот диалог даст импульс возможным визитам и совместным мероприятиям. Андрей Савиных также напомнил, что между Минском и Вашингтоном налажена связь по вопросам безопасности - это прежде всего борьба с преступностью, торговлей людьми, терроризмом. Возобновлен диалог в военной сфере, в областях здравоохранения и сельского хозяйства.



