ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Важность взаимодействия нормандского и минского форматов подчеркнули участники заседания трехсторонней контактной группы в Минске

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что на следующей неделе вопросы выполнения минских соглашений будут обсуждаться и в Берлине, и в Вене.

По мнению ОБСЕ, выборы в Донецкой и Луганской народных республиках идут вразрез с содержанием минских договоренностей по урегулированию ситуации в Украине. И сегодня же спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик приветствовал назначение Евгения Марчука руководителем украинской делегации на переговорах. Ранее Киев представлял Леонид Кучма.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все