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Важность взаимодействия нормандского и минского форматов подчеркнули участники заседания трехсторонней контактной группы в Минске
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что на следующей неделе вопросы выполнения минских соглашений будут обсуждаться и в Берлине, и в Вене.
По мнению ОБСЕ, выборы в Донецкой и Луганской народных республиках идут вразрез с содержанием минских договоренностей по урегулированию ситуации в Украине. И сегодня же спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик приветствовал назначение Евгения Марчука руководителем украинской делегации на переговорах. Ранее Киев представлял Леонид Кучма.
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