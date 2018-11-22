Важность взаимодействия нормандского и минского форматов подчеркнули участники заседания трехсторонней контактной группы в Минске

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что на следующей неделе вопросы выполнения минских соглашений будут обсуждаться и в Берлине, и в Вене.

По мнению ОБСЕ, выборы в Донецкой и Луганской народных республиках идут вразрез с содержанием минских договоренностей по урегулированию ситуации в Украине. И сегодня же спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик приветствовал назначение Евгения Марчука руководителем украинской делегации на переговорах. Ранее Киев представлял Леонид Кучма.