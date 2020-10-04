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Вектор отношений официальных Минска и Москвы неизменный - взаимовыгодное партнерство, укрепление и развитие сотрудничества
Крупнейший инвестор в экономику Беларуси - это Россия. Наш товарооборот с отдельными российскими регионами выше, чем с отдельными европейскими странами. Производственные цепочки выстроены годами - кооперация налажена, кажется, во всех сферах. А потому и вектор отношений официальных Минска и Москвы неизменный: взаимовыгодное партнерство, укрепление и развитие сотрудничества. Это подтвердили визиты российских губернаторов в Беларусь и прошедший на неделе VII Форум регионов.За несколько лет он зарекомендовал себя площадкой для быстрых переговоров: ставка на прямые контакты - то есть, максимально быстрые, без посредничества и лишних барьеров. Но главное, что Форум развивает региональные связи, укрепляя межличностный фундамент и общую союзную экономику.
Копилку договоренностей изучила Вероника Бута. Это был настоящий марафон. Один за другим в течение нескольких дней губернаторы запрашивали личную встречу с президентом Беларуси. Многие из них не впервые во Дворце Независимости и хорошо знают, Александр Лукашенко в своем графике всегда находит время для переговоров с главами российских регионов.
Красной нитью проходит одна мысль - в фундаменте нашего сотрудничества вовсе не меркантильный интерес, а добрососедские отношения. Это дорогого стоит. Ситуация на рынке напрямую зависит от внешних факторов, а вот настоящей дружбе даже никакой COVID-19 неподвластен. Не удивительно, что многие губернаторы для своей первой командировки после избрания на этот пост (а голосование в России прошло буквально три недели назад) выбрали именно курс на соседей. Такой формат взаимодействия приносит ощутимый экономический эффект и для Беларуси, и для России. Конечно, регионы наших соседей очень разные и по размерам, и по взаимным интересам.
Потому и уровень нашего партнерства отличается в разы. Скажем, если с Брянском ставим амбициозную, но при этом весьма реальную задачу - к концу года иметь миллиард долларов во взаимной торговле, то с Омской областью стремимся покорить планку пока в 100 миллионов. Но, как говорится, без копейки не бывать и рублю.Сотрудничество регионов - под знаком качества - это главное.В перспективах такого формата не сомневаются и лидеры двух стран. Александр Лукашенко и Владимир Путин едины в том, чтобы контакты регионов были активнее, а руководители областей и предприятий встречались чаще. О таком экономическом перезапуске договорились недавно в Сочи. Реальным воплощением договоренностей стал прошедший на неделе VII Форум Регионов Беларуси и России.
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Забегая вперед, скажу, копилка договоренностей отметилась рекордной суммой - более 700 миллионов долларов. Непривычным казалось и отсутствие президентов - предыдущие годы Александр Лукашенко и Владимир Путин открывали форум лично. В нынешнем - по видеосвязи. По значимым вопросам подвижки уже есть. В работе - интеграционные карты, на повестке - и цены на газ. Немного времени осталось и для того, чтобы наверстать упущенное в середине года. Коронавирус, будем откровенны, прибавил проблем всем. Закрытие границ, остановка авиасообщения. Все это сказалось на цифрах взаимной торговли. Просели на 21 процент. Масло в огонь подлила и напряженная внутриполитическая ситуация. Экономике совсем не на руку. Но вместе с тем, своеобразная проверка на прочность наших соседей.
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Так, за эту неделю новые контракты у Белнефтехима, Могилевхимволокна, МАЗа, МТЗ, Белгоспищепрома. Плюс 7 межправсоглашений. Будем укреплять сотрудничество с самыми удаленным регионами, например, Республикой Коми, Башкортостаном. Брянску предлагаем строительство под ключ и свои минеральные удобрения - это то, в чем регион особо нуждается. Здесь, к слову, вскоре могут начать сборку БелАЗов и дорожно-строительной техники. Пскову особо интересны наши агрогородки и реальный сектор экономики - от деревообработки до йогуртов. Ставку регионы делают на кооперацию, что значит, быть партнерами, а не конкурентами. А это и есть реальная работа на союзную экономику.
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