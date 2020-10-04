Крупнейший инвестор в экономику Беларуси - это Россия. Наш товарооборот с отдельными российскими регионами выше, чем с отдельными европейскими странами. Производственные цепочки выстроены годами - кооперация налажена, кажется, во всех сферах. А потому и вектор отношений официальных Минска и Москвы неизменный: взаимовыгодное партнерство, укрепление и развитие сотрудничества. Это подтвердили визиты российских губернаторов в Беларусь и прошедший на неделе VII Форум регионов.За несколько лет он зарекомендовал себя площадкой для быстрых переговоров: ставка на прямые контакты - то есть, максимально быстрые, без посредничества и лишних барьеров. Но главное, что Форум развивает региональные связи, укрепляя межличностный фундамент и общую союзную экономику.



Копилку договоренностей изучила Вероника Бута. Это был настоящий марафон. Один за другим в течение нескольких дней губернаторы запрашивали личную встречу с президентом Беларуси. Многие из них не впервые во Дворце Независимости и хорошо знают, Александр Лукашенко в своем графике всегда находит время для переговоров с главами российских регионов.



Красной нитью проходит одна мысль - в фундаменте нашего сотрудничества вовсе не меркантильный интерес, а добрососедские отношения. Это дорогого стоит. Ситуация на рынке напрямую зависит от внешних факторов, а вот настоящей дружбе даже никакой COVID-19 неподвластен. Не удивительно, что многие губернаторы для своей первой командировки после избрания на этот пост (а голосование в России прошло буквально три недели назад) выбрали именно курс на соседей. Такой формат взаимодействия приносит ощутимый экономический эффект и для Беларуси, и для России. Конечно, регионы наших соседей очень разные и по размерам, и по взаимным интересам.







Потому и уровень нашего партнерства отличается в разы. Скажем, если с Брянском ставим амбициозную, но при этом весьма реальную задачу - к концу года иметь миллиард долларов во взаимной торговле, то с Омской областью стремимся покорить планку пока в 100 миллионов. Но, как говорится, без копейки не бывать и рублю.Сотрудничество регионов - под знаком качества - это главное.В перспективах такого формата не сомневаются и лидеры двух стран. Александр Лукашенко и Владимир Путин едины в том, чтобы контакты регионов были активнее, а руководители областей и предприятий встречались чаще. О таком экономическом перезапуске договорились недавно в Сочи. Реальным воплощением договоренностей стал прошедший на неделе VII Форум Регионов Беларуси и России.

