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Велизаде: Визит Президента Беларуси в Азербайджан открывает новые грани сотрудничества двух государств

Углубление двусторонних экономических отношений между Азербайджаном и Беларусью важно для обеспечения экономического роста и развития стран. По словам азербайджанского политолога и публициста Ильгара Велизаде, государственный визит Президента Беларуси в Баку открывает новые грани взаимодействия двух государств.

Беларусь занимает вторую позицию после России в списке торгово-экономических партнеров Азербайджана, причем товарооборот между нашими странами на протяжении очень длительного времени составлял около 0,5 млрд долларов. Это, конечно, не предел. У нас очень много таких перспективных проектов.
Ильгар Велизаде

"И на сегодняшний день реализовывается целый ряд проектов в экономической сфере, набирают обороты двусторонние проекты в самых различных сферах: машиностроения, сельского хозяйства, - отметил политолог. - И визит Президента Беларуси в Азербайджан открывает новые грани этого сотрудничества".

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