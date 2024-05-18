Велизаде: Визит Президента Беларуси в Азербайджан открывает новые грани сотрудничества двух государств

Беларусь занимает вторую позицию после России в списке торгово-экономических партнеров Азербайджана, причем товарооборот между нашими странами на протяжении очень длительного времени составлял около 0,5 млрд долларов. Это, конечно, не предел. У нас очень много таких перспективных проектов.

Ильгар Велизаде