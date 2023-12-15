Верить в себя и не впадать в иллюзии - как инициативы Президента Беларуси избавляют белорусов от мнимой веры в западные дотации и поддержку

Последние недели года наполнены важными международными встречами Александра Лукашенко - Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион. Отечественные СМИ широко освещали эти поездки.

Но встает вопрос, как такие встречи и геополитические инициативы Беларуси влияют на благосостояние простого белорусского гражданина?

Алексей Авдонин объяснил скрытые взаимосвязи политики и экономики.

Первая половина декабря была наполнена важными международными встречами Президента Беларуси.

Глава государства на климатическом саммите в Дубае четко обозначил первопричины ключевых проблем в сфере мировой климатической и экологической безопасности.

В основе их лежат крайние меркантильные цели и мотивы глобальных элит. Наша планета Земля и мы, ее жители, страдаем из-за жажды наживы последних. Именно они превращают природные ресурсы в личный капитал, вытягивая из земли все соки. Эксплуатация планеты и людей совершается путем войн, насилия, ликвидации стран, разрушений и грязи.

Александр Лукашенко обозначил насущное - нельзя обсуждать проблемы экологии или так называемой зеленой повестки, когда существуют санкции.

Санкции - это новая форма войны и лживой конкуренции глобальных элит против всех тех, кто не хочет становиться их рабами и отдавать в эксплуатацию свои ресурсы, а главное - будущее своих детей.

Лукашенко фактически в открытую сказал то, что долгие годы в угоду политкорректности замалчивалось.

Смелость белорусского Президента получила максимальную поддержку. Зал аплодировал стоя!

Затем был визит Китай. Лидер КНР на переговорах с Лукашенко точно определил глобальные политэкономические процессы. Си Цзиньпин прозорливо заявил: "В современном мире происходят титанические перемены, и только в стратегическом взаимодействии можно создать Сообщество единой судьбы человечества".

Что это значит? Старый мир англосаксонских корпораций и их банков начинает разрушаться, но они пока продолжают бороться с применением силы за свое прежнее господство. Однако время их уходит, и сейчас важно в единстве, во взаимопомощи и поддержке построить новый мир.

После Китая Президент полетел в Африку: состоялись встречи высокого уровня с руководством Экваториальной Гвинеи и Кении. Наши оппоненты пытались в негативном свете представить эти поездки. Мол, Африка - это не тот регион, куда надо ехать.

Поясняем: как раз именно Африка сейчас рассматривается ведущими корпорациями и банками как будущий драйвер роста мировой экономики. Именно этот регион будет давать ежегодный прирост в 7-9% в ближайшие 20 лет. Кения, в частности, уже сейчас является важным финансовым, коммуникационным и транспортным хабом для Восточной и Центральной Европы. Ее экономика, начиная с 2000-х годов, постоянно росла и сейчас достигает более 110 млрд долларов.

Экваториальная Гвинея - это не только какао, кофе, бананы и кокосы, но и один из наиболее крупных производственных площадок сжиженного газа.

Как видим, Африка - это богатый регион, и нам есть где заработать.

Но что это значит для каждого из нас? Как такие встречи и геополитические инициативы влияют на благосостояние простого белорусского гражданина?