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Верительные грамоты Президенту Уганды вручил Посол Беларуси

Верительные грамоты Президенту Уганды вручил Посол Беларуси

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Павел Взяткин вручил верительные грамоты Президенту Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени, рассказали журналистам в МИД Беларуси.

Стороны также обсудили перспективные направления партнерства между Республикой Беларусь и Республикой Уганда с акцентом на сотрудничество в области экономики и развитие договорно-правовой базы.

Руководитель Уганды с теплотой напомнил про свой визит в Республику Беларусь в 2000 году и встречу с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Он отметил, что с удовольствием примет в Уганде Президента Беларуси.

Фото:МИД

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