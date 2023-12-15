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Верительные грамоты Президенту Уганды вручил Посол Беларуси
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Павел Взяткин вручил верительные грамоты Президенту Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени, рассказали журналистам в МИД Беларуси.
Стороны также обсудили перспективные направления партнерства между Республикой Беларусь и Республикой Уганда с акцентом на сотрудничество в области экономики и развитие договорно-правовой базы.
Руководитель Уганды с теплотой напомнил про свой визит в Республику Беларусь в 2000 году и встречу с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Он отметил, что с удовольствием примет в Уганде Президента Беларуси.
Фото:МИД
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