VII Форум регионов Беларуси и России пройдет в режиме видеоконференции

пройдет в новом формате.Из-за непростой эпидемиологической ситуации почти все мероприятия запланированы в режиме видеоконференции. Так, сегодня в Совете Федерации России состоится телемост Москва - Минск.Парламентарии обсудят совместные проекты, создание условий для социальной и экономической поддержки молодежи в регионах, а также противодействие героизации нацизма и укрепление единства братских народов.