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VII Форум регионов Беларуси и России пройдет в режиме видеоконференции

VIIФорум регионов Беларуси и России

пройдет в новом формате.Из-за непростой эпидемиологической ситуации почти все мероприятия запланированы в режиме видеоконференции. Так, сегодня в Совете Федерации России состоится телемост Москва - Минск.Парламентарии обсудят совместные проекты, создание условий для социальной и экономической поддержки молодежи в регионах, а также противодействие героизации нацизма и укрепление единства братских народов.

Во второй день форума состоится совместное заседание деловых советов Беларуси и России. Участники обсудят межрегиональную кооперацию и вопросы равноправного доступа на рынки двух стран. По итогам планируется заключить десятки соглашений.

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