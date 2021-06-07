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VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля в Московской области
900 миллионов долларов может составить сумма подписанных контрактов на предстоящем Форуме регионов Беларуси и России. Он пройдет в Москве и Московской области с 29 июня по 1 июля. Детальную программу мероприятия обсуждали сегодня в Совете Республики на совещании организационного комитета. В первый день участники встретятся в онлайн-формате. Сотрудничество на региональном уровне обсудят в рамках пяти профильных секций. Главной же темой VIII Форума регионов станет научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизвации. По традиции регионы готовят портфель предложений. Самые крупные соглашения с российскими партнерами подпишут Могилевхимволокно, Белнефтехим и Гродненский мясокомбинат.
В прошлом году из-за пандемии форум прошел в онлайн-формате. До этого мероприятие дважды принимал Минск, а также Москва, Могилев, Сочи и Санкт-Петербург.
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