Вице-премьер Беларуси провел встречу с председателем Сената Пакистана

Вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич провел встречу с председателем Сената Парламента Пакистана Саидом Юсуфом Разой Гилани. Все достигнутые договоренности, перспективные проекты и конкретные сроки их реализации детально фиксирует Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

Интенсивность совместной работы важно не снижать и еще более плотно работать на уровне парламентов двух стран.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Главы наших государств, правительств, парламентов и министерств регулярно встречаются, проводятся заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Так и должно быть именно между настоящими друзьями. Исключительно важны конструктивная поддержка, привлечение политической мудрости и опыта парламентов для активизации наших связей в интересах пакистанского и белорусского народов".

Работа парламентской делегации из Пакистана продолжается. В повестке также посещение столичных предприятий.